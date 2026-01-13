AI策略調整提振市場情緒 Google母企市值突破4兆美元

AI策略調整提振市場情緒，Goggle母企「Alphabet」市值突破4兆美元。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司「Alphabet」週一（12日）市值正式突破4兆美元（約新台幣126.68兆元），主要得益於其人工智慧（AI）戰略成功，消除了市場對公司未來方向的疑慮，也讓它重新站上科技競賽前線。

綜合媒體報導，Alphabet週一宣布，與蘋果（Apple）達成多年合作協議，蘋果下一代AI模型將使用旗下Gemini平台。消息一出，Alphabet週一股價一度飆升1.7%，創下334美元的歷史新高，公司市值也正式突破4兆美元。

不僅如此，Alphabet公司市值在上週首次超越蘋果，自2019年以來再度成為全球第2大市值公司。

報導指出，這一系列里程碑反映出投資人對Alphabet的信心明顯增強。根據數據顯示，2025年以來，Alphabet股價已大漲約65%，在華爾街「七巨頭」（Magnificent Seven）精英股中表現最佳。

