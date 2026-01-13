盧秀燕宣布台中國際會展中心3月正式營運 新年先推第一展百工百業博覽會

盧秀燕宣佈台中國際會展中心3月正式營運 新年先推第一展百工百業博覽會。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政斥資88億自己興建的台中國際會展中心，去年10月試營運，台中市長盧秀燕宣佈，會展中心預計3月正式開幕營運；配合新年到來，先推出「百工百業博覽會」，將有37項產業參與，替會展中心正式營運暖身。

盧秀燕說，五金手工具與金屬加工聚落核心集中於中部地區，會展中心一期開幕後，將成為中台灣最具規模的展覽場域，能幫業者打造更大、更專業的國際舞台，協助企業拓展外銷通路、接軌國際市場。

盧秀燕今在市政會議中指出，中區是台灣產業界最大區塊，傳統產業更有高科技產業聚集，早已迫切需求會展中心，台中市耗費7年、斥資88億自己蓋會展中心，去年10月底先試營運，預計3月正式營運開館。

她說，會展中心試營運去年先辦了國際五金展、工具機智慧製造展等，均非常成功，今年新年第一檔將在1月16到19日再推出「百工百業博覽會」，由台中商業會舉辦，共有37項產業參加，包括觀光旅遊展、國際新車展、裝潢建材展及年貨大展等，有意參加民眾可到官網索取免費門票參與。

