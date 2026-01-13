台灣Costco漲年費先別剪卡！「5大隱藏高CP值福利」曝光

Costco宣布調漲年費。示意圖。（路透資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕日前台灣好市多（Costco）宣布，將於今（2026）年4月1日起調漲台灣區會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡將全面調整至1500元，引發不少會員們怨聲載，不過有內行的會員指出，好市多有5大隱藏版服務提供給會員，其中「免費聽力檢測」非常划算，使用2次就能回本。

好市多會員漲價消息傳出後，引起許多人討論，有網友透露，自己先前與他人共享會員，如今因需要聯名卡，正考慮是否在漲價前先辦1張；也有網友表示會員費漲價後實在太貴，感覺「被坑了」。

但也不少網友在網路上分享，其實好市多提供多項高CP值的會員專屬服務，像是免費聽力檢測、免費驗光與眼鏡清洗保養、輪胎免費填充氮氣、保健食品免費諮詢以及會員專屬油價。

其中「免費聽力檢測」與「輪胎修護中心」被最多人點名超划算，有網友分享，在外面，一般專業聽力檢測要價不便宜，但好市多的「聽力中心」提供會員免費服務，「光是帶長輩去做聽力檢測，去個兩次，省下的費用就超過1500元的年費了」。

而輪胎修護中心部分，根據好市多官網，凡於好市多輪胎中心購買及安裝輪胎，使用期間即可享有免費輪胎對調與平衡、免費胎壓檢查、免費汽車電瓶健檢、免費氮氣充填服務、免費補胎、非人為因素的5年好市多輪胎保證（請依輪胎中心輪胎保證補償頂部範圍之公告規定）等服務。

許多網友分享，「記得開車去打氮氣一次賺至少200$」「每次去每次打（氮氣）。一年賺2400。聽力檢測一次省1000。」「輪胎好處是假日也有服務」、「好市多輪胎就贏在保固啊，輪胎中釘可以退」、「去年一次換4顆15吋的輪胎，折了1200」。

根據台灣好市多公告，將在2026年4月1日起調整會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡等3種，均調漲至1500元；好市多提醒，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有1張免費家庭卡。惟於2026年3月（含3月）之前新申辦或申請續約商業副卡，且適用舊會員年費者，無法再申辦1張免費家庭卡。

而到期月份為2026年4月（含4月）之後月份會員，無論何時申請續約，將以新會員年費計算。已過期會員但於2026年4月（含4月）之後辦理續約者，皆以新會員年費計算。

