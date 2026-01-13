國際油價漲不停！創下7週新高 原因揭曉

國際油價週一（12日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（12日）上漲，並收在7週高點，市場憂心遭到制裁的OPEC成員國伊朗加強鎮壓反政府示威之際，其原油出口可能下滑。不過，另一個同樣遭到制裁的OPEC成員國委內瑞拉，其原油供應有望回升的預期，限制了油價漲勢。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 38 美分，漲幅 0.6%，收每桶 59.50 美元。

布蘭特原油期貨上漲 53 美分，漲幅 0.8%，收在每桶 63.87 美元。

這是布蘭特原油自去年 11 月 18 日以來的最高收盤價，也是紐約期油自去年 12 月 5 日以來的最高水準。

伊朗表示，在美國總統川普權衡如何回應對全國性抗議活動的致命鎮壓行動之際，德黑蘭仍與華盛頓保持溝通管道暢通。這波抗議被視為自 1979 年伊斯蘭革命以來，對伊朗神權統治最嚴峻的挑戰之一。

川普週日表示，美國可能與伊朗官員會面，並威脅若針對示威者的致命暴力持續升高，不排除採取軍事行動。

根據 Kpler 與 Vortexa 的數據顯示，伊朗目前「在海上」的原油庫存處於歷史高水位，規模相當於約 50 天的產量。由於中國因制裁相關因素減少採購，加上德黑蘭試圖降低遭美國打擊的風險，伊朗正致力於保護其原油供應。

在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭到美方逮捕後，委內瑞拉預期將很快恢復原油出口。川普上週表示，委內瑞拉準備向美國移交多達 5000 萬桶受制裁的原油。

4名熟悉相關作業的消息人士指出，石油公司正加緊尋找油輪，並準備相關營運流程，以確保原油能安全出貨。

投資人也關注來自俄羅斯的供應中斷風險。隨著烏克蘭攻擊鎖定俄羅斯能源設施，市場同時評估美國可能對莫斯科能源產業祭出更嚴厲制裁的可能性。

美國投資銀行高盛在一份報告中表示，隨著新增供應進入市場並形成供給過剩，油價今年可能呈現走低趨勢；不過，與俄羅斯、委內瑞拉與伊朗相關的地緣政治風險，仍將持續推升市場波動。

