台積電建廠增多 廠務工程供應鏈「股」漲

台積電承諾在美還會新建至少5座半導體晶圓廠，激勵廠務工程供應鏈廠今股價勁揚。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）法說會將於周四登場，受關注的今年度資本支出，外資紛紛預估將達480-500億美元，創歷史新高可期，加上外媒報導台美貿易協議的關稅將降至15%，但台積電承諾在美還會新建至少5座半導體晶圓廠；資本支出增加與在美多建廠的利多消息，激勵台積電廠務工程供應鏈廠今股價勁揚。

漢唐（2404）今盤中達1080元漲停價，一舉上漲98元；帆宣（6196）盤中最高達294元，截至9點34分，股價來到290.5元，上漲18元、漲幅6.6%；亞翔（6139）、矽科宏晟（6725）、和淞（6826）等廠務工程相關個股，股價也都勁揚。

漢唐去年12月合併營收72.79億元，創單月歷史次高，月增4.1%、年增41.3%；去年第四季合併營收205.4億元，創單季營收歷史新高，季增6.8%、年增62.5%；2025年合併營收660.78億元，年增39.3%，創年度營收歷史次高。

