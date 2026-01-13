嘖嘖完成併購Fandora 強化群眾集資IP經濟發展

嘖嘖規劃，併購Fandora之後，平台可望進一步取得更多發展資源與群眾集資的市場驗證能力。（嘖嘖提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣群眾集資平台嘖嘖今日表示，公司已於2025年底完成對IP商業化平台Fandora Shop的併購，象徵嘖嘖正式將原創內容與IP經濟納入長期發展的核心戰略，後續有助於創作者在群眾集資專案當中，不再受限於單次專案的成績，而是能構建出具備生命週期與商業價值的內容模式。

嘖嘖規劃，併購Fandora之後，平台可望進一步取得更多發展資源與群眾集資的市場驗證能力，結合Fandora在粉絲經營、IP 商品化企劃與長線變現機制上的實務經驗，讓原創不只停留在一次性的集資成功，而能被持續支持、穩定經營，並形成可複製的商業化路徑。

同時，嘖嘖也期待能夠透過Fandora逐步拓展與海外優質IP合作的可能性，擴大台灣內容與IP產業的影響力。隨著內容產業與創作者經濟蓬勃發展，創作者面臨的挑戰已從早期的「如何被看見」，轉向「如何穩定盈利」。長期以來，嘖嘖平台是台灣新創團隊與創作者驗證市場潛力、累積初始支持者的前哨站。

嘖嘖平台共同創辦人徐震表示，這幾年觀察到原創內容與IP在群眾集資市場其實不缺熱度，缺的是能夠被長期經營的商業化路徑，隨著完成對Fandora的併購，嘖嘖也補齊了粉絲經濟與IP商品化的實戰能力，「期待嘖嘖不僅是創作者的後盾，更能進一步成為連結國際IP與台灣市場的重要樞紐，讓更多具備潛力的角色與內容，能在這裡發展出穩定且具規模的成績。」

嘖嘖認為，Fandora近年從產品平台，轉型為橫跨內容企劃與粉絲經營的IP商業化夥伴，現在結合嘖嘖能力，讓商品正式量產之前，能以數據確認粉絲需求，降低試錯成本，從既有粉絲社群推向更廣泛的潛在支持者，讓原本的商業化模式，得以加速放大並更穩定地運作。

目前 Fandora 合作陣容除涵蓋「好想兔」、「貓貓蟲咖波」、「ㄇㄚˊ幾兔」等台灣指標性原創角色外，亦包含百萬 YouTuber「微疼」，並與《魔物獵人》、《傳說對決》等大型遊戲 IP 展開深度合作，相關IP皆已累積高度辨識度與穩定的粉絲基礎。未來隨著嘖嘖平台的加入，雙方將進一步整合資源，從內容誕生、社群互動到長期經營，為創作者打造不依賴單一爆款、可持續成長的完整生態系。

