AI全面導入藥物研發！輝達攜手禮來砸10億美元 打造聯合實驗室

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）與美國製藥巨頭禮來（Eli Lilly）週一（12日）表示，雙方將在未來5年內斥資 10 億美元（約318.9億元新台幣），在舊金山灣區興建一座全新的聯合研究實驗室，並將採用輝達最新一代的 Vera Rubin 人工智慧（AI）晶片。

《路透》報導，生產減重明星藥物「Zepbound」的禮來，才在數個月前表示，將使用超過 1000 顆輝達 Grace Blackwell AI 晶片建置一座超級電腦，而在摩根大通醫療健康大會（JPMorgan Healthcare Conference）於週一開幕之際，禮來又和輝達共同宣布了這項最新合作消息。

禮來也成為愈來愈多依賴高階 AI 模型，進行新藥設計與發現的製藥公司之一，目標在於大幅縮短新藥上市所需的時間。

值得注意的是，禮來和輝達並未說明輝達是否會向禮來提供資金，並由禮來再用以購買輝達晶片。這類可能形成資金「迴圈」的安排，過去已引發市場對輝達其他投資案的質疑。

輝達在生技市場的策略，是提供開源 AI 模型與軟體，讓製藥公司能夠在輝達硬體的基礎上，打造自有的新藥開發平台。輝達週一同時發布多項新模型，其中包括一款更新版本，用以確保透過 AI 工具設計出的藥物，在現實實驗室中具備實際可合成性。

輝達醫療保健業務副總裁鮑爾（Kimberly Powell）表示，禮來和輝達2家公司正為這座新設施投入「額外資源」，該設施的具體地點預計將於 3 月公布。未來，輝達與禮來的研究人員將在同一空間內並肩合作，產出新的數據，用於訓練生技領域的 AI 模型。

