UNIQLO「4990日圓」長褲被買爆！網狂讚「薄卻不透風還超暖」

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在寒冷季節外出時，如何同時兼顧行動便利性與保暖性，往往是消費者最在意的重點。日本媒體近日推薦UNIQLO的保暖彈性長褲（ウォームストレッチパンツ），獲得眾多使用者高度評價，有人更稱「寒冷天氣也不透風，真的非常暖」，成為話題產品。

日媒報導，保暖彈性長褲是款以寒冷季節穿著為設計前提的長褲，採用縱向與橫向皆可延展的 2WAY 彈性材質，讓腿部彎曲、伸展更加順暢，不易影響日常活動。

內面為刷毛材質，貼膚時能明顯感受到溫暖，是其一大特色。外層則施以潑水加工，即使遇到小雨或飄雪，也能有效阻擋水分滲入。

版型為錐形剪裁，整體線條偏修身，並配有口袋設計，兼具實用性與日常穿搭需求。顏色提供黑色、深灰色、米色與深藍色等選擇，售價為 4990 日圓 （約1015元新台幣）。

實際購入的消費者紛紛表示：「原本在找戶外品牌的褲子，剛好在 UNIQLO 看到這款就試穿了，穿著感、保暖度、彈性都無可挑剔」、「寒冷天氣也不透風，真的非常暖，而且比想像中輕盈」、「明明很薄卻這麼保暖，真的很厲害」、「有防風效果，冬天打高爾夫也完全沒問題」、「不同顏色一口氣買了3件」等好評不斷。

保暖彈性長褲是款以寒冷季節穿著為設計前提的長褲。（圖擷取自UNIQLO官網）

