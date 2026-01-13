自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

永虹攜手豐兆航太共推Cougar無人機 搶攻全球市場

2026/01/13 09:14

永虹攜手豐兆航太共推Cougar無人機 搶攻全球市場。（擷取自官網）永虹攜手豐兆航太共推Cougar無人機 搶攻全球市場。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕永虹先進材料（6618）今日宣布與頂尖國防航太製造商豐兆航太公司簽署共同開發採購合約意向書，雙方將建立戰略合作夥伴關係，共同開發、製造並銷售「Cougar 無人機」，攜手搶攻全球國防及高階商用無人機市場商機。

根據該意向書內容，豐兆航太將負責 Cougar 美洲獅無人機之性能與外觀設計、技術藍圖、核心軟體、飛控系統、通訊協定及系統整合，電子零組件採購，並協助進行技術驗證、試飛測試；永虹先進則專注於無人機硬體結構製造，包含批量生產、組裝作業與品質控管，確保產品符合航太與國防等級標準。雙方並將以同步工程模式共同開發，縮短產品開發與量產時程。

Cougar為中型載重 VTOL 無人機，採用中型機身設計，兼顧飛行穩定性與優異載重能力，並支援垂直起降，可於狹小或地形複雜場域靈活部署。該機型具備長時續航與高精度導航性能，適合執行遠距離、高可靠度任務，並以模組化架構為設計核心，便於快速部署與各式任務系統整合，應用範圍涵蓋基礎建設監測、物流貨運、農業投放等多元場景，展現高度市場彈性。

基於對市場需求的初步評估，雙方已設定「Cougar 無人機」兩年期交付目標，2026 年預計交付350架、2027 年交付700架，合計上看1050架，兩年整體產值規模約達新台幣數億元，後續成長動能可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財