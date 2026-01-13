焦點股》台積電：台美貿易協議助攻 飆1720元新天價

台美貿易協議助攻，台積電股價飆1720元新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕紐約時報報導指出，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠，此消息激勵台積電ADR勁揚2.52%，收在331.77美元。台積電（2330）今股價以1720元開出，上漲30元，創新天價，市值達44.6兆元也創新高。

台積電去年12月營收為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，創同期新高，並連續6個月營收超過3千億元大關；在AI強勁需求先進製程與先進封裝帶動下，台積電2025年營收首度破3兆元，約為新台幣3.8兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高。

台積電第四季營收破兆元，達新台幣1.046兆元，季增5.67%、年增20.4%，創單季營收新高，並超越財測高標。台積電原預估第四季美元營收介於322億至334億美元，中間值季減約1%，以新台幣兌美元匯率30.6元為假設基準換算，台積電季營收約介於9853億至1.02兆元。

台積電預計1月15日舉行法說會，採實體與線上雙軌進行，屆時將公布第四季獲利數，法人將聚焦2026年展望、第一季營運、資本支出、AI需求、先進製程與海外廠的進展、漲價等相關議題。

