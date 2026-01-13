日圓破158！美日財相齊聲表達對日圓貶值的擔憂

高市政府考慮解散國會，日圓兌美元匯率貶破158。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣片山皋月和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（12日）在華盛頓舉行雙邊會談，兩人皆對於日圓的貶值表達了擔憂，因為日圓正在逼近一個關鍵的門檻。

《彭博》報導，片山表示，日圓在9日就曾出現單方面走弱的情況，並透露，他以就匯率走勢向貝森特表達日方的擔憂，而貝森特也認同這一點。

先前有報導稱，日本首相高市早苗考慮解散國會，受此影響，市場猜測他可能更傾向於推行擴張性貨幣和財政政策，日圓匯率較上週末進一步走弱。週二（13）早盤，日圓兌美元匯率持續在158左右徘徊。在片山發表完這番言論後，匯率一度回升至157.9，但隨後又貶回158.4附近。

在美日財長進行會晤後，1名官員透露，雙方已確認，如果有必要美日將就如何應對匯率問題進行副部長層級的溝通。

2024年，日本當局曾4度干預外匯市場，當時日圓兌美元匯率約在160左右波動，這為未來採取行動設定了大致的參考點。儘管去年12月美國升息、日本降息，美日之間的利率差距有所小，但日圓走勢仍疲軟。隨著日圓匯率逼近日本政府和央行在2024年干預的水位，市場正密切關注當局釋出的訊號。

中央短資FX業務部長富永貴之表示，在片山針對日圓貶值做出警告後，市場自然而然地轉向日圓走強。儘管因Fed主席鮑爾（Jerome Powell）受到政治壓力導致美元面臨強勁的拋售壓力，但基於高市政府預計在大選中獲得強力的支持，並推行積極的財政政策，目前的情況被視為「美元疲軟和日圓疲軟之間的拉鋸戰」。

