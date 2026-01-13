要抱緊！羅伯特清崎示警：白銀已近高點 再漲前恐先大回檔

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發文警告，稱白銀價格已經漲到高點附近，在再次上漲之前，可能會先出現一波明顯回檔。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受全球經濟不確定性、美元走弱及避險需求影響，白銀價格近期大幅走高。對此，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（13日）在社交平台X發文警告，稱白銀價格已經漲到高點附近，在再次上漲之前，可能會先出現一波明顯回檔。

儘管如此，羅伯特清崎表示，他仍堅持自己的策略持續買進白銀，直到價格達到每盎司100美元（約新台幣3161元），然後等待市場下一步變化。他也強調，若未來白銀出現大幅下跌，自己將保持耐心，直到市場給出明確訊號。

羅伯特清崎還稱，自己很幸運，能在1965年以每盎司1美元（約新台幣32元）左右的價格買了白銀。當白銀在1990年左右漲到每盎司4到5美元（約新台幣126元至158元）時，那時他就徹底相信白銀的價值了。

羅伯特清崎表示，隨著白銀價格上漲，數百萬名白銀投機客正在獲利了結，而這些賣壓最終可能導致白銀市場出現崩跌。

羅伯特清崎要投資者永遠記得富爸爸的投資智慧：「豬養太肥就容易被宰。（Pigs get fat, hogs get slaughtered）」，並直言，若選擇賣出白銀，換到的只會是美元，認為這樣的做法相當愚蠢，並透露自己計畫以白銀換取黃金。

