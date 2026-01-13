你也是嗎？外媒：超過47％的Costco會員都在用「這招」省錢！

加入 Costco 會員時，可選擇 65 美元（的金星會員，或 130 美元的黑鑽卡會員。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以提供種類繁多、價格相對低廉的商品而聞名，但不少會員都希望能「更省一點」。外媒指出，統計發現，目前約有47%的Costco會員使用了一種「省錢妙招」，就是升級成黑鑽卡會員（Executive Member）賺取回饋，報導稱，此舉已讓他們每年悄悄省下數百美元。

《The Street》報導，加入 Costco 會員時，可選擇 65 美元（約2072元新台幣）的金星會員 （Gold Star），或 130 美元（約4145元新台幣）的黑鑽卡會員。選擇便宜的金星會員看似划算，但報導指出，黑鑽卡會員每年在大部分消費上可享 2% 現金回饋，回饋上限為 1250 美元（約3.98萬元新台幣）。也就是說，如果消費夠多，升級費用就能自動回本。

曾有媒體整理計算：「要知道 130 美元黑鑽卡會員是否值得很簡單。由於你可獲得 2% 回饋，你需要消費 3250 美元（約10.36萬元新台幣），才能拿到 65 美元現金回饋。這時你實際的年費就回到 65 美元。」

「如果你的年度消費經常超過 3250 美元，那麼選擇黑鑽卡會員會更划算。超過 3250 美元的每美元消費，都會進一步降低你的實際年費，長期來看能為你省下更多錢。」

Costco 營運利潤的主要來源之一就是會員年費，這也讓Costco 花了不少心力使黑鑽卡會員更具吸引力，據統計，目前約 47% 的Costco 會員選擇了較高價的黑鑽卡會員。

Costco在2026會計年度第一季結束時，共有 3970 萬黑鑽卡會員，較去年同期成長 9.1%；總會員總數 8140 萬人，年增 5.2%；持卡人總數 1.059 億，年增 5.1%。

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）當時指出，Costco會員續約率依然強勁。美加市場第一季續約率為 92.2%，全球續約率為 89.7%，較上季小幅下降 10 個基點。下降幅度主要因為新加入的線上會員占比增加，其續約率略低於實體會員。

報導指出，北美Costco黑鑽卡會員目前想用多項福利，包含2%年度現金回饋、每年上限 1250 美元；專屬提前購物時段；每月在滿 150 美元（約4783元新台幣）以上的 Instacart 或同日配送訂單，可獲 10 美元（約318元新台幣）折抵；包含旅遊行程、保險等服務的加值優惠或折扣。

但報導也提到，儘管超過 47% 的 Costco 會員願意多付費，享受大多數人忽略的福利，每年悄悄省下數百美元，但並非每個 Costco 會員都能發揮會員價值最大化，如果消費不足或購買錯誤商品，升級可能反而不划算。

