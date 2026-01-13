關稅若被判違法、代價慘況曝光 ! 川普嗆聲：美國就「完蛋了」

美國總統川普再發文警告，若關稅裁決結果對美國不利，美國「就完蛋了」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一於自家社交媒體Truth Social發文，針對最高法院針對關稅政策即將做出的裁決發出嚴厲警告；他稱，一旦法院裁定他無權單方面推動大規模關稅政策，美國將「完蛋」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。

川普直言，若裁決對美國不利，美政府可能面臨天價索賠，這些金額不僅包含必須退還給進口商的關稅，還包括企業為了因應關稅政策、提前布局所投入的龐大資本支出。目前許多公司已砸下重金興建工廠、添購設備，一旦政策被推翻，這些投資是否需要「補償」或被視為錯誤決策，相關成本加總後恐怕高達數千億美元，甚至上看數兆美元。

川普措辭強硬地表示，這將是一場「徹底的混亂」，對美國而言幾乎不可能承擔。他反覆強調，關稅並非單純的經濟工具，而是用來捍衛國家安全與累積國家財富的核心手段；如果在這樣的關鍵領域被最高法院否定，「我們就完蛋了」。

綜合報導，這起爭議源於川普政府援引《1977 年國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球範圍內的進口商品加徵關稅。而美國最高法院在上週五尚未就此案作出裁決，預計於1月14日公布下一批裁定，該案仍在審理行列之中。

相較於川普的悲觀警告，美政府內部官員的態度則顯得相對冷靜。財政部長貝森特表示，他仍然懷疑最高法院會裁定關稅政策違憲；即便真的被要求退還關稅，財政部也有足夠資金應付，退款將以分期方式進行，最長可達一年。他甚至認為，案件拖得越久，最高法院做出有利於川普裁決的機率反而越高。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特也指出，即使法院判定川普動用緊急權力課稅違法，美政府早已準備好替代方案，可立即改用其他法律依據重新課徵關稅，實質效果不會有太大差異。他稱，我們有很多其他法律工具，幾乎可以立刻複製目前與各國談成的協議內容。

不過，外界普遍認為，川普反覆調整、缺乏明確方向的關稅政策，已對企業信心造成實質傷害。不確定性升高，促使企業暫停招募甚至裁員，就業動能明顯轉弱。儘管 2025 年整體通膨並未如部分經濟學家預期般大幅上升，只有牛肉、咖啡、番茄等特定進口品價格明顯上漲，但勞動市場的降溫卻更為顯著。

數據顯示，美國2025年平均每月新增就業人數降至數十年來、非衰退時期的低點，全年失業率上升 0.4個百分點至 4.4%。多數企業選擇自行吸收關稅成本，而非轉嫁給消費者，短期內穩住了物價，卻犧牲了招聘與投資意願。

現今，高成本壓縮利潤空間，也改變了企業對擴張與新投資的評估，使美國整體經濟活力進一步承壓。

