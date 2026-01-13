川普政府向聯準會出拳 前主席、官員一同聲援鮑爾

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）多名前主席、美國前財政部長和知名經濟學家週一（12日）一同公開聲援Fed現任主席鮑爾（Jerome Powell），並對司法部威脅要對聯準會提起的刑事訴訟表示擔憂。

綜合外媒報導，Fed前主席葉倫（Janet Yellen）、伯南克（Ben Bernanke）、葛林斯潘（Alan Greenspan）以及多名曾擔任財政部長的前官員們在聯合聲明中寫道，據報導，對於Fed主席鮑爾的刑事調查是史無前例的行動，試圖利用檢方的攻擊來破壞聯準會的獨立性。

請繼續往下閱讀...

文中指出，新興市場缺乏制度，會以這種方式制定貨幣政策，對通貨膨脹和整體經濟運行造成極其負面的影響。並直言，這種做法在美國「毫無立足之地」，因為美國最大的優勢在於法治，而法治正是美國經濟成功的基石。

鮑爾在週日（11日）表示，自己已接到華府檢察官的通知，稱他因為去年6月在國會發表的言論受到調查。在國會山莊作證時，鮑爾回答了關於聯準會總部大規模翻修計劃的問題。

當時美國總統川普和其他官員以成本超支的問題，加強了對鮑爾的批評。川普曾威脅要解僱鮑爾。目前仍不清楚美國總統是否有開除聯準會主席的權力，而針對Fed理事庫克（Lisa Cook）的另一起案件，也將於下週在美國最高法院開庭審理，這起案件也涉及總統對聯準會的權力。

葉倫指出，這項調查損害了央行的獨立性，並表明，金融市場應該更加關注這個「極度令人不寒而慄」的情況。聯合聲明強調，美國聯準會的獨立性，以及大眾對於這種獨立性的看法，對於經濟表現相當重要，包括實現國會為Fed設定的目標，即物價穩定、充分就業和適當的長期利率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法