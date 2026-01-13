鮑爾不忍了、將正面迎戰白宮 ! 外媒揭 : 帶來一個「意想不到」的經濟後果

外媒報導，川普與鮑爾衝突升級 恐引爆「通膨再起」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，聯準會主席鮑爾在上週五接到傳票，思考整個週末後，決定「公開對抗川普」，他發布影片聲明，明確表示不會讓此事在暗中進行。據《Yahoo Finance》13日報導，美國總統川普與聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell） 之間的新一輪衝突，可能帶來一個不受市場與消費者樂見的結果 :「通膨再起」。

對此，Northwestern Mutual Wealth Management股票投資組合經理 Matt Stucky 表示，「從長期風險來看，通膨預期可能會變得沒有根基」。他指出，雖然通膨預期近來已呈下降趨勢，但一旦聯準會的公信力遭到削弱，這些進展就可能受到衝擊。

請繼續往下閱讀...

Stucky補充，對投資人而言，「實體資產 （例如黃金） 就是避險工具，因此可以考慮大宗商品、能源股，作為因應通膨風險反轉的避險方式」。

據報導，對於川普多次施壓，這次聯準會主席鮑爾打破多年克制，選擇將司法調查與政治施壓公開化，直指川普政府以刑事指控威脅迫使聯準會降息。對此，主要報導聯準會和美國經濟政策的《華爾街日報》記者尼克·蒂米拉奧斯指出，鮑爾選擇將此事公之於眾，意在防止先前私下施加的壓力繼續被掩蓋。

美國政府對聯準會現任主席提起訴訟的潛在威脅，對於投資人及任何試圖理解利率決策背後多重影響因素的人而言，都是至關重要的訊息。同時，這一舉動也清楚釋放出鮑爾「不會退讓」的訊號。

多數投資人從未見過聯準會與總統之間如此激烈、且在公開場合進行的對抗。雖然川普自重返白宮以來多次抨擊鮑爾，但這次事件已將局勢推向全新層面。鮑爾強調，他在擔任聯準會主席期間「不受政治恐懼或偏袒影響」，對於這項調查「前所未見」，並質疑其動機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法