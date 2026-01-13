「攻擊聯準會」點燃市場恐慌 ! 外媒曝 : 資金轉進「這裡」成大贏家

美國政府「攻擊聯準會」引發貴金屬搶購潮，黃金和白銀價格飆升。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美國司法部對聯準會主席鮑爾啟動調查，引爆市場對央行獨立性遭侵蝕的強烈不安，市場資金重新轉進貴金屬避險。

外媒指出，美政府「攻擊聯準會」引發貴金屬搶購潮，推升黃金和白銀價格飆升。其中，現貨黃金暴漲2.4%，一舉衝破每盎司4620美元，改寫歷史新高，白銀更狂飆7%，市場情緒急速轉向防禦。

布魯金斯學會全球經濟與發展項目高級研究員布魯克斯表示，如果你想知道為什麼人們在貴金屬價格達到歷史高位時紛紛買入，那麼美政府對聯準會儲的攻擊，就是一個提醒。

市場傳出，聯準會主席鮑爾在上週五接到傳票，思考整個週末後，決定「公開對抗川普」。

彭博報導，這項調查被視為川普政府對聯準會的最新一波施壓行動，先前已包括試圖撤換聯準會理事、以及不斷要求更激進的降息。聯準會是否仍能維持制度上的獨立性，再度成為投資人關注的核心，也直接牽動美國資產的定價邏輯。

根據《紐約時報》引述知情人士說法，調查由華盛頓特區聯邦檢察官辦公室主導，重點放在聯準會總部高達25億美元（約新台幣791.4億元）的翻修工程，以及鮑爾是否就專案內容向國會作出不實陳述。鮑爾已否認相關指控，並在聲明中指出，所謂刑事威脅，正是聯準會堅持依公共利益、而非政治偏好制定利率政策的結果。

據報導，現今事件迅速升溫，促使市場重新評估美國資產與美元的風險部位。這樣的交易邏輯，與去年4月川普宣布全面關稅時引發的全球市場震盪如出一轍，避險思維再度主導資金流向。多家機構指出，市場動盪的核心，在於投資人重新為「聯準會政治化風險」定價。

除了美股期貨全面走低，標普500指數期貨下跌0.5%，那斯達克100指數期貨跌幅擴大至 0.7%；美國長天期公債遭到拋售，10年期公債殖利率上升3個基點至4.20%；美元指數下跌 0.4%，創下近3週來最大單日跌幅。

與此同時，貴金屬價格全面噴出。現貨黃金站穩4620美元之上，今年以來累計上漲已超過 300美元；現貨白銀則衝上每盎司85.24美元，同樣刷新歷史紀錄。

Allspring Global Investments 認為，任何削弱央行獨立性的事件，都會放大美國貨幣政策的不確定性，進一步強化資產多元化配置，並推升黃金等傳統避險工具的需求。Fidelity International 則指出，歷史經驗顯示，當聯準會承受政治壓力時，往往伴隨美元轉弱、長天期殖利率上行，以及通膨預期升溫。

也有觀點直言，黃金已重新成為市場眼中最重要的地緣政治風險資產。隨著政策、司法與選舉不確定性層層交疊，投資人對美國資產的信任基礎正遭到侵蝕。

投資機構普遍警告，這起調查可能只是序曲。若白宮與聯準會的對峙持續升級，不僅將加劇市場波動，也可能深刻影響未來數季的貨幣政策走向。

