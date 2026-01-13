美國AA+評級可能被撼動？惠譽強調「這一點」是關鍵

惠譽表示，聯準會的獨立性是美國主權評級維持在AA+的關鍵支撐因素。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際信用評級機構惠譽（Fitch Ratings）週一（12日）表示，聯準會（Fed）的獨立性是美國主權評級維持在AA+的關鍵支撐因素。

《路透》報導，惠譽高階主管法蘭西斯（Richard Francis）表示，信評機構將繼續觀察治理的發展，包括「機構制衡」，以及美國聯準會在實現低而穩定的通膨方面的表現，並以此作為評估美國主權評級的依據。

惠譽發表這番言論之前，川普政府威脅起訴Fed主席鮑爾（Jerome Powell），因為他在去年夏天就聯準會大樓爭議性的計劃向國會作證。鮑爾則稱這都是「藉口」，川普政府的目的是獲得對央行和貨幣政策更大的影響力。

信評機構標普（S&P Global Ratings）也指出，聯準會的信譽是美國主權評級的關鍵優勢。標普在10月的報告中就曾提到，如果政治發展對美國機構的實力、長期政策制定的有效性或是聯準會的獨立性造成影響，美國的主權評級可能會「面臨壓力」。

標普在10月的報告中表示，該機構仍認為美國的信譽無與倫比，這支撐了美國貨幣政策的靈活性，以及美元作為首要國際準備貨幣的地位，這兩點都是主權評級的關鍵組成部分。週一被問到對於最新發展的看法時，標普發言人重新提及了該機構先前發佈的報告。

