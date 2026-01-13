解散眾院傳聞點燃日本股市！日經指數大漲衝破53000點、寫歷史新高

日經平均指數早盤一度大漲1874.9點至53814.79點，首次站上53000點關卡，寫下歷史新高。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本執政的自民黨傳出預計將於1月下旬解散眾議院，並選擇在2月中上旬舉行提前大選。在週一假期後恢復交易的日本股市受此激勵，表現強勁，日經平均指數週二（13日）開高走高，以上漲868.4點52808.29點開出，早盤一度大漲1874.9點至53814.79點，漲幅超過3.5%，首次站上53000點關卡，寫下歷史新高，東證指數（Topix）也上漲 2.13%。

綜合日媒報導，日本政府關係人士透露，日本首相高市早苗考慮在預計1月23日召開的例行國會開議之初、解散眾院。關於眾院大選的日程，目前浮現的選項包含「1月27日公告、2月8日投開票」或是「2月3日公告、2月15日投開票」，也就是眾院大選很有可能會在2月中上旬實施。

有鑑於市場因預期，解散眾院重新大選後，日本政府積極的財政政策可望實現，帶動投資人信心升溫。在週二的日本股市中，日經平均指數大幅續漲，較前一個週末的累計漲幅一度超過 1800 點。指數不僅突破1月6日創下的收盤歷史高點52518點，更在53000點上方震盪整理。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）週二同樣開高走高，以上漲52.31點的3566.42點開出，早盤一度上漲85.2點，至3599.31點，漲幅約2.2%。

