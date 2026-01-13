黃金漲勢沒極限！衝出新高啦

黃金價格週一（12日）） 突破每盎司4600美元衝上歷史新高。（彭博資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（12日） 突破每盎司4600美元衝上歷史新高，白銀也刷新歷史紀錄。

黃金現貨價上漲2.2%，報每盎司4609.58元，盤中稍早漲至4629.94美元，創歷史新高。

2月交割的黃金期貨上漲2.5%，報每盎司4614.70美元。

《路透》報導，法國興業銀行大宗商品研究主管海格（Michael Haigh）表示：「高度不確定性直接影響黃金市場，而且幾乎每週都新增一個不確定因素。」海格補充，支撐金價上漲的背景短期內不太可能逆轉。

川普政府擴大施壓Fed，針對鮑爾在大樓翻修案的言論威脅提告，對此鮑爾表示，川普政府此舉是為了獲得更多降息控制權的「藉口」。而鮑爾任期將於今年5月結束，Fox News報導，川普政府預定面試貝萊德集團（BlackRock）高層里德（Rick Rieder），從決選4人名單中挑出1位接替鮑爾的職務。

在去年共降息3碼（75個基點）後，Fed預料將在1月27-28日的決策會議上按兵不動。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀盤中登上每盎司86.22美元新高，終場上漲 6.8% 至每盎司 85.39 美元。

現貨白金上漲 3%，報每盎司 2342.10 美元。

現貨鈀金上漲 2.5%，報每盎司 1861.44 美元。

資產管理公司Jupiter基金經理雷蘭（Ned Naylor-Leyland）表示，黃金和白銀是聯動的，但當資金流入白銀時，白銀的漲勢更猛，因為比起黃金，白銀的市場容量更小，對資金的流入和流出也更敏感。

