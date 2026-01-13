貧窮不是巧合！專家揭5大理財陷阱

專家表示，擺脫貧窮，建議避開車貸、拉長房貸年限等5個理財陷阱。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕先鋒集團的1項調查發現，去年只有約25%的美國人成功實現了他們的消費和儲蓄目標，雖然大多數人對2026年成功充滿信心，若要真正的改善自己的財務，擺脫貧窮，專家建議，要避開車貸、拉長房貸年限等5個理財陷阱。

《gobankingrates》報導，企業家賈斯普雷特·辛格（Jaspreet Singh）在YouTube影片中，除了解釋了5個會讓美國人在2026年依然貧困的理財陷阱，並提供更明智的建議。

1、50年期抵押貸款

雖然最近提出的50年期抵押貸款看起來似乎是降低還款額的好辦法，但長期來看，較高的利息支出使其成為一筆糟糕的交易。

辛格舉例說，假設一筆40萬美元（約新台幣1264萬）的抵押貸款，利率為6.5%。如果貸款期限為30年，每月還款額約為2022美元（約新台幣6.39萬），總利息約為40.8萬美元（約新台幣1289.28萬）。如果貸款期限延長至50年，每月還款額將降至約1803美元（約新台幣5.69萬），但總利息支出將達到約76.3萬美元（約新台幣2411.08萬）。

如果您計劃在2026年購房，請考慮選擇您能負擔得起的最短貸款期限，支付可觀的首付，並製定一個切合實際的購房預算。

2、等待投資

辛格說，你可以留一些錢以備市場崩盤或經濟衰退時使用，這樣你就可以從中獲利。但歷史已經證明，等待往往是一場注定失敗的遊戲。

如果你因為擔心股市泡沫而推遲投資，那麼從長遠來看，你可能會錯失許多累積財富的絕佳機會。紐約大學史登商學院的數據顯示，自1928年以來，標普500指數的表現波動較大，但平均報酬率仍維持在10%左右。

因此，辛格建議採取「持續買進」的策略，這意味著要進行長期投資，無論市場行情如何都要持續投入。

3、汽車融資

Experian報告稱，到2025年第3季度，新車的平均月付高達748美元（約新台幣2.36萬），這筆錢很快就會耗盡你的預算，讓你破產。此外，Singh還指出了其他缺點，例如車輛折舊、利息支出、隱性成本以及車輛有限的使用壽命。

辛格表示，如果你每月將相當於平均車貸金額的投資進行投資，並獲得10%的回報率，那麼25年後你將擁有約100萬美元（約新台幣3160萬），30年後將擁有約160萬美元（約新台幣5056萬），這比擁有一輛最終一文不值的汽車要好得多。

與其貸款買車，不如聽從辛格的建議，等你累積了足夠的財富，自然就能買得起更豪華的車了。

4、支付最低​​還款額

雖然你的財務狀況可能只允許你償還信用卡和其他債務的最低還款額，但這種做法會因為利息支出而讓你陷入困境。最終，你可能需要支付兩倍甚至更多的本金。

根據GreenPath 的計算器，如果你有2000美元（約新台幣6.32萬）的信用卡餘額，年利率為 25%，每月最低還款額為80美元（約新台幣2528元），那麼你需要122個月才能還清，總共需要花費3926.5美元（約新台幣12.41萬）。這是一筆不小的開支，意味著你要在10多年放棄一部分收入。

辛格建議增加收入、削減開支來償還信用卡債務。這其中可能還包括學習一些有助於你在工作中晉升的新技能。

5、落入高收益儲蓄陷阱

將資金存入高收益儲蓄帳戶是明智之舉，因為它安全可靠，且利率可高達4%或5%。然而，辛格指出，聯準會的降息導致銀行降低存款利率，而所得稅又會進一步降低實際收益。

考慮到這些因素以及年度通貨膨脹率，根據美國勞工統計局（BLS）的數據，2025年11月的通貨膨脹率為2.7%，你的實際收益可能遠低於預期。例如，如果你的網路銀行提供4%的年利率，那麼經通膨調整後的稅前收益僅為1.3%。

因此，務必查看最佳高收益儲蓄帳戶利率，並考慮將多餘的現金投資於能更有效地累積財富的資產。

