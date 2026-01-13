品味大升級！UNIQLO這2款單品 達人評：輕鬆打造時尚造型

UNIQLO這2款單品，達人表示，穿上即能輕鬆打造時尚造型。（擷取自SPA）

〔財經頻道／綜合報導〕新年新氣象，你是否計畫為自己添購物美價廉，又百搭的衣服，達人表示，UNIQLO（優衣庫）磨毛高領長袖T恤和C系列針織外套這2件單品，不僅百搭，且能讓你輕鬆打造時尚造型，是中年男性必備單品。

日媒報導，1名時尚達人在YouTube和社群媒體分享實用的時尚資訊指出，優衣庫這2件單品，是中年男性必備單品，擁有它，可讓你的品味大幅提升。

如優衣庫的磨毛高領T恤，其最大亮點在高領設計，其高領設計巧妙地遮蓋了頸部線條，避免暴露年齡，穿上它，你就能輕鬆打造時尚造型。這款T恤比長袖T恤略厚，可以像衛衣一樣穿著，而且保暖性極佳，非常適合冬季穿著。

而寬鬆的版型，尤其適合身材容易走樣的成年人，其布料雖然採用聚酯混紡，但完全沒有光澤，且簡約的設計也讓它非常百搭。

另1件必備單品優衣庫C系列的針織外套，達人指出，經典風潮正盛，成熟單品是其中的佼佼者，外套無疑是領銜之選。然而，如果外套太硬挺，就會顯得過於正式，因此在設計上融入一些寬鬆元素至關重要。

這款外套採用針織布料，柔化了硬挺感，使其更適合日常穿著，而貼袋設計也增添了一絲休閒氣息，此外，沒有腰帶和墊肩，更顯輕鬆自在。整體輪廓略微寬鬆，袖子略寬，並採用立體剪裁，前擺呈喇叭狀，衣身寬度適中，長度也恰到好處，且其版型筆挺，不會顯得廉價。

