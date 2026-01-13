美股收盤》傳台美關稅將敲定！台積電ADR漲2.52％ 美股全收紅

外媒報導指出，美台即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，並使台積電在美國進行更大幅的投資，台積電ADR12日終場上漲2.52％。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部門針對聯邦準備理事會（Fed）展開刑事調查的消息傳出後，並未影響投資人，受到科技股上漲帶動，美國華爾街股市12日全面收紅，其中道瓊指數與標普指數收盤再創歷史新高。

綜合媒體報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日晚間證實聯邦檢察官已針對他在參議院銀行委員會對於聯準會辦公大樓整修案所作的證詞，展開刑事調查。鮑爾強調，相關行動是川普政府持續施壓央行大幅降息的政治行動。

受到鮑爾相關消息影響，美股開盤走低，不過投資人大多忽略此事，經濟學家認為，司法部調查鮑爾的消息早已被川普提前透露，市場對此反應平淡，而前聯準會主席們公開支持鮑爾，對市場來說也是種安慰。後續美股持續走高，終場道瓊與標普雙雙創下歷史新高。

焦點個股方面，Alphabet市值12日升破4兆美元大關，收盤上漲1％，達到每股331.86美元。蘋果微漲0.34%，Meta下跌1.70%。外媒報導指出，美台即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至15%，並使台積電在美國進行更大幅的投資，台積電ADR12日終場上漲2.52％，收在331.77美元。

道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收49590.20點。

標準普爾500指數小漲10.99點或0.16%，收6977.27點。

那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點。

費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。

