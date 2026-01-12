缺先進晶片製造設備 中國AI專家：5年內超越美國機率低於2成

中國人工智慧研究專家表示，中國因缺乏先進晶片製造設備，未來3到5年內超越美國的機率不到20%。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國人工智慧（AI）研究專家表示，儘管中國近年來在AI領域取得了顯著進展，但在未來3到5年內超越美國的機率不到20%。

1月10日北京清華大學在中關村科技中心主辦的AGI-Next高峰會上，多名AI專家紛紛發表類似看法，凸顯了美中2國在半導體晶片和晶片製造設備方面的差距，而這些正是開發尖端AI模型所需基礎設施的關鍵資源。

阿里巴巴旗下阿里雲開發的聊天機器人「通義千問」（Qwen）技術負責人林俊暘表示，未來3到5年內，任何1家中國公司超越Google DeepMind和OpenAI等美國AI巨擘的可能性不到20%，這已經是非常樂觀的估計，因為美國的運算資源比中國大1到2個數量級。

林俊暘指出：「最關鍵的是，OpenAI和其他美國公司正在投入大量運算資源，進行下一代研究。與此同時，在中國，我們僅僅為了滿足日常需求就已經不堪重負，而這已經占用了我們絕大部分的運算資源。」

智普AI（Z.ai）聯合創辦人兼首席AI科學家唐傑也支持林俊暘的看法。

根據第三方基準測試結果，近年來中國AI模型與美國領先AI模型之間的效能差距已經縮小。雖然美國AI模型大多仍保持閉源狀態，但中國開發者已普遍將其模型開源，從而推動了其在全球範圍內的應用。

但唐傑提醒，不要因為中國開源模式的成功，就認為中國領先美國。他說：「中美之間的差距實際上可能正在擴大，因為美國有很多AI模型尚未公開發布。」

騰訊控股新任首席AI科學家、前OpenAI明星研究員姚順宇則表示，中國必須克服諸多障礙，包括自主研發用於生產先進晶片的極紫外光（EUV）微影機方面的不足、企業AI應用、以及用於基礎AI研究的資源不足。

