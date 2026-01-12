建通去年12月業績創4年單月新高 第四季業績雙重成長

建通中國國標半絕緣插頭銷量穩步提升，帶動端子製品出貨持續增長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）去年12月營收3.71億元，月增12.2%、年增14.6%，創下最近48個月新高，第四季營收9.52億元，季增27.6%、年增7%，2025全年營收31.71億元、年減0.51%。管理層表示，公司將持續聚焦端子核心業務發展，並深化特殊銅材產品應用布局，看好2026年端子產品成長與新型銅材出貨規模擴大雙重帶動下，穩健推動營運成長。

建通指出，去年12月業績成長，主要受惠於端子產品既有訂單穩定回流，且新客戶開發也逐步體現成績，加上中國國標半絕緣插頭銷量穩步提升，帶動端子製品出貨持續增長。此外，備受市場關注的特殊新型銅材業務，12月銷量已攀升至140噸，目前獨家在台灣生產的散熱銅排、銅桿、異型材及各項特殊新型銅材，隨著製程優化與客戶認證陸續到位，加上年度合約的簽訂，出貨量正處於增量階段。

建通中國蘇州與東莞廠則以兩項產品形成雙引擎，第一，新型中國標準半絕緣插頭將自2027年8月起全面強制使用，建通具發明專利製程優勢，已切入電器電源線、車用電源線、排插及適配器等應用，該產品自去年第二季起營業額逐步增加，預期專利保護將使集團在此市場的市占率明顯提升。

第二，建通異型導體銅材加工主要應用於新能源車，已通過全球最大車用連接器廠泰科（TE Connectivity）認證，品質獲高度肯定。蘇州廠現有16條產線，今年將再新增4條。此外，越南廠則為傳統端子製品的主要生產基地，依靠自有煉銅製程與外購銅下料形成競爭力，有助於提升整體供應鏈的成本優勢與產能穩定度。

