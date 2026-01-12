「蝦和糖」是台瓜邦交貿易「再進化」最大功臣 咖啡香蕉等農產都入列

瓜地馬拉對台灣的出口表現穩健，鞏固了台灣作為瓜地馬拉經濟最重要的戰略貿易夥伴之一的地位。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，瓜地馬拉對台灣的出口表現穩健，鞏固了台灣作為瓜地馬拉經濟最重要的戰略貿易夥伴之一的地位，尤其是在農業和漁業領域。

中美洲媒體Centroamerica360報導，根據官方數據顯示，截至2025年11月，瓜地馬拉向台灣出口價值超過1.24億美元的產品，全年出口穩定，對糖、蝦、咖啡和香蕉的需求強勁。

瓜地馬拉與台灣的貿易主要集中在高價值初級產品上，主要出口商品包括原糖、蝦、咖啡、香蕉和其他農產品。蝦類已成為成長最快的產品之一。2025年前4個月，瓜地馬拉向台灣市場出口了超過800萬公斤蝦，為當地生產商帶來了可觀的收入。

2025年，台灣至少購買了16萬噸瓜地馬拉的糖，交易約8970萬美元。此次採購增強了台灣糖業的穩定性。糖市場也保持強勁勢頭，台灣和美國是瓜地馬拉糖的主要買家。

瓜國當局表示，這項貿易流動保證了對台貿易的穩定供應，並直接支持了瓜地馬拉對外貿易的支柱產業之一。

瓜地馬拉與台灣之間的貿易在中期呈現正面趨勢。2023年，瓜地馬拉對台灣的出口額為1.17億美元，而2018年僅為6300萬美元。

過去5年，瓜國出口年均成長率達到13.2%，主要得益於產品多元化和進入亞洲市場的優惠政策。需求量最高的產品包括原糖、咖啡、回收廢金屬、蝦子、夏威夷果仁和冷凍酪梨。

台瓜雙邊貿易以2006年簽署的自由貿易協定為基礎，該協定取消了對瓜地馬拉產品的大部分關稅。該協議使瓜地馬拉得以擴大在台灣的業務，並促進了十多年來的持續出口。

此外，使用數位出口證書提高了物流效率，降低了國內生產商的成本。

瓜地馬拉政府表示，目標是維持對台出口的穩定水準。該策略旨在使台灣市場和當地生產商都能從中受益。當局強調，台灣重視瓜地馬拉糖和蝦子的品質，以及該國作為可靠供應商所提供的安全保障。這種支持增強了農業部門在全球供應鏈變化面前的穩定性。

儘管面臨外部地緣政治壓力，瓜地馬拉和台灣仍保持穩定的貿易關係。雙方都強調，彼此的關係遠不止於經濟往來。由於貿易代表團、國際展覽會以及自由貿易協定提供的技術支持，出口實現了成長。兩國官員重申了擴大合作機會、鞏固永續經濟關係的意願。

