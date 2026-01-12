竣邦-KY去年業績創新高 第四季業績同寫新猷

竣邦-KY表示，公司鎖定高端與中高端產品定位，目標創造後續營運不斷邁向巔峰。（竣邦-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計廠竣邦-KY（4442）去年12月營收2.02億元，月增52.2%、年減2.4%，第四季營收4.49億元，季增24.9%、年增8.9%，創歷年同期新高，2025全年營收16.7億元、年增29.6%，登歷年業績巔峰。

竣邦-KY表示，以2025年全年應用領域分布來看，運動、戶外、滑雪衝浪及其他領域營收比重分別為58％、22％、11％及9％。在運動領域方面，受惠於主力品牌客戶加深機能性布料新設計開發量能，帶動產品中選率持續提升，營運動能已由短期出貨波動，逐步轉向更具結構性的成長模式，成功跨入訂單量大、生命週期較長的核心系列產品，預期相關訂單將於2026年陸續發酵。

請繼續往下閱讀...

戶外領域方面，竣邦-KY看好品牌客戶恢復過往下單及拉貨節奏，整體出貨動能已回歸常軌，推動高端新產品線開發進度，並與運動領域主力客戶合作之下，新品牌客戶拓展有成，為中長期營運奠定穩健成長基礎。未來展望維持審慎樂觀看法，看好運動休閒趨勢帶動的機能布料需求成長，有望助力運動領域業務動能持續深化。

竣邦-KY提到，隨著2026年國際大型體育賽事如世界盃足球賽、冬季奧林匹克運動會、世界棒球經典賽等陸續登場，國際品牌跨界聯名風潮延燒，品牌客戶於新品開發與機能升級上的投入力道明顯加大，有助於創造公司整體業務正面發展。此外，觀察全球供應鏈對於市場環境變化之應對趨於明朗，有利於公司發揮供應鏈整合效益，以彈性生產與穩定品質滿足客戶需求。

竣邦-KY強調，公司秉持掌握趨勢與客戶需求、創新機能性布料開發設計、完善高效供應鏈管理的三箭齊發策略，持續拓展運動、戶外及多元應用領域，深化長銷核心系列產品開發，並鎖定高端與中高端產品定位，目標創造後續營運不斷邁向巔峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法