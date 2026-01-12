日本第一連鎖汽車美容品牌KeePer 台北市首店進駐內湖

日本第一大汽車美容品牌KeePer台北市第1家店今天正式進駐內科商圈，日本總部KeePer技研社長賀來聡介（左）更親自來台見證，與捷博董事長彭仕邦（右）共同為內湖店揭牌。（捷博提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車售後服務業者捷博（7831）引進的日本第一連鎖汽車美容品牌KeePer PRO SHOP，進軍台北市了，首店開進內湖行愛路，捷博董事長彭仕邦表示，今年KeePer全台總店數將倍增，營收目標也可望較2025年倍增，並開始賺錢，於2027年掛牌上櫃。

捷博已搶先在3大汽車售後服務市場卡位，分別導入日本技術授權的汽車鍍膜及美容品牌KeePer、法系輪胎品牌米其林馳加，以及自營的Jesper捷博鈑噴中心，打造汽車售後服務界7-ELEVEN，同時跨入功能性的事業體，加盟CAFE!N咖啡與KeePer複合經營。

目前Keeper在台灣已開出14家店，遍及新北市三重、林口、桃園、新竹、苗栗頭份、台中、台南、高雄，台北市第1家店今天正式進駐內科商圈，日本總部KeePer技研社長賀來聡介更親自來台見證，緊接著第15家Keeper台中南屯店也將開幕。

彭仕邦指出，Keeper在台灣營運至今，每個月來店車輛數逾3500輛，2025年來店車輛數超過3萬台，較前年成長172%，洗車平均單價為1267元、鍍膜平均單價為1萬8872元，男性和女性車主比重分占77%和23%，回頭客比重更高達63%。

由於洗車加等待時間平均約1小時，Keeper桃園正光店、台北北屯店和高雄亞灣店創新商業模式，導入CAFE!N咖啡與KeePer複合經營，讓消費者可以邊喝咖啡，邊看自己的愛車洗車過程，成功帶動到店洗車數呈現1~3倍的成長。

隨著Keeper內湖旗艦店開幕，捷博也宣布導入「電子工單系統」，將以更有效率的方式，縮短接待顧客的時間及流程，電子工單系統也會自動串聯顧客選購的施作項目與費用，大幅降低人工計算導致的誤差風險與消費疑慮。

在消費者愛車施作前，門市技師還會協助車主環顧車況並拍照記錄上傳系統，作為施作前後對照所用，提供消費者更安心有保障的汽車美容服務，全新系統將於內湖旗艦店搶先上線，全台其它門市預計農曆年後同步啟用。

彭仕邦指出，台灣汽車美容去年市場規模達731億元，其中有登記的業者僅4000多家，未登記的個體戶估計逾2萬家，隨著國人汽車美容的觀念愈來愈普及，預估2029年汽車美容市場規模將衝破1000億元關。

去年捷博營收逾2億元，年增30.4%，今年捷博將加速拓展KeePer汽車美容至全台各地和住宅區，在既有店及新開店同步挹注下，預估今年營收可翻倍至4億元，並開始賺錢。

