糖尿病成為世界最大經濟體「不可承受之重」這3國各有苦衷

〔財經頻道／綜合報導〕糖尿病造成國家經濟的龐大負擔，根據一項新的研究估計，美國因糖尿病承擔的成本最高，達16.5兆美元，印度承受的經濟負擔位居第二，高達11.4兆美元，中國位居第三，達11兆美元。美國和中國分別是全球排名第一和第二的經濟體，印度則升至第四大經濟體。

包括來自國際應用系統分析研究所和奧地利維也納經濟與商業大學的研究人員在內的研究人員，計算了2020年至2050年間糖尿病對204個國家的經濟影響。

《自然醫學》雜誌發表的研究結果顯示，全球相關成本約為10兆美元，還不包括家庭成員提供的非正式照顧，約佔世界年度國內生產毛額 （GDP） 的0.2%。該研究估計，如果將非正式照顧考慮在內，其總額將高達152兆美元，相當於世界年度GDP的1.7%。

維也納經濟與商業大學宏觀經濟學和數位化教授Klaus Prettner 表示，護理人員經常退出勞動市場，或至少部分退出，這會造成額外的經濟成本。

研究人員表示，非正式照顧佔總經濟負擔的近90%，其高比例是由於其盛行率比死亡率高出30到50倍。美國面臨的糖尿病經濟負擔最大，達2.5兆美元，其次是印度1.6兆美元和中國1兆美元。如果考慮非正式照顧損失，最大的經濟負擔分別是美國（16.5兆美元）、印度（11.4兆美元）和中國（11兆美元）。」

研究人員表示，對於印度和中國而言，糖尿病造成的高昂經濟成本主要歸因於受影響人口眾多，而美國的糖尿病造成的高昂經濟成本，主要歸因於高昂的治療費用和實體資本轉移。

研究人員補充說，高收入國家和低收入國家之間的一個主要區別在於治療成本和勞動力損失管道的負擔分配，前者佔高收入國家經濟負擔的41%，而低收入國家這一比例為14%。這也說明了只有高收入國家才能獲得糖尿病等慢性疾病的醫療治療方案。

