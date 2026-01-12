9款不值得花錢的豪華車！專家詳解「買後錢包會大出血」

資深汽車專家、EpicVIN首席行銷長布萊克（Alex Black）表示，一些豪華車在鼎盛時期駕駛體驗非常棒，但長期維護保養會讓你錢包大出血。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有一輛豪華車能彰顯身份，這並非沒有道理，高階車型擁有無與倫比的性能、尖端科技和精湛工藝，將駕駛變成一種享受。然而，並非所有豪華車都品質相同，也並非所有車型都物有所值，尤其是在現今的油耗環境下。汽車專家列出9款豪華車型盡量避免購買，不要花了大錢又傷心。

資深汽車專家、EpicVIN首席行銷長布萊克（Alex Black）表示，如果購車者不謹慎，豪華車的擁有成本可能會超過廠商建議零售價，這主要是因為保養和維修費用。這些日後的小額支出可能會遠遠超過購車帶來的舒適性和性能。

他說：「豪華車或許可以讓人炫耀，但真正物有所值的卻寥寥無幾」。以下是他認為最好避免購買的幾款豪華車型。

1. 瑪莎拉蒂Ghibli（Maserati Ghibli）

廠商建議零售價：110995美元至166495美元

這款義大利製造的瑪莎拉蒂運動轎車憑藉其迴旋鏢形大燈、LED自適應矩陣式大燈以及鑲嵌在前格柵上的標誌性三叉戟等設計細節，令人過目難忘。但布萊克警告，在其優雅的外表下，隱藏著一輛飽受可靠性問題困擾的汽車。

他解釋說，「零件價格昂貴，維修費用也很快累積起來」，他並將這款車型比作「豪華版的克萊斯勒」，儘管價格也更高。

2. 路虎Range Rover（Land Rover Range Rover）

廠商建議零售價：112250美元至240850美元

Range Rover是豪華SUV的鼻祖，雖然這款英國製造的汽車以其卓越的操控性能而聞名，即使在越野路況下也是如此，但據布萊克稱，老款車型也存在一些明顯的缺陷。他指出，隨著車齡增長，該車型容易出現電氣故障、懸吊系統故障和漏油等問題。

「Range Rover在鼎盛時期駕駛體驗非常棒，但長期維護保養會讓你錢包大出血」，他說。

3. 寶馬7系（BMW 7 Series）

廠商建議零售價：98475美元至123575美元

BMW7系列配備了許多創新科技，例如LED車門投影燈、帶觸控功能的互動條、先進的操作系統以及為後排乘客打造的31英寸8K超大屏幕，其高科技配置和卓越舒適性令人印象深刻。然而，所有這些創新也意味著更高的價格。

布萊克說：「電子元件會出故障，懸吊系統會老化，就連一些小修小補也價格不菲。過了保固期，擁有一輛寶馬7系的成本將會大幅上升。」

4. 凱迪拉克凱雷德（Cadillac Escalade）

廠商建議零售價：93695美元至170595美元

凱迪拉克Escalade雖然擁有高端品牌的標誌，但布萊克表示，它的價格並不合理。

他解釋說：「它不過是換了個漂亮車標的雪佛蘭Tahoe，同樣的平台，你卻要花更多的錢。」此外，凱迪拉克Escalade的可靠性記錄並不出色，使其成為一個既昂貴又令人失望的選擇。

5. 捷豹XF（Jaguar XF）

廠商建議零售價：51075美元至54775美元

捷豹XF配備渦輪增壓四缸引擎、電動可調方向盤和數位儀錶板，駕駛樂趣十足。然而，據布萊克稱，其持續不斷的維護問題掩蓋了它的吸引力，對於那些追求無憂豪華體驗的消費者來說，這使其成為一項風險較高的投資。

布萊克說：「從長遠來看，變速箱、電氣系統以及昂貴的維修費用都會導致這輛車買得不好。 」

6. 賓士S級（Mercedes S-Class）

廠商建議零售價：118900美元至129750美元

賓士S-Class轎車擁有一些出色的設計，例如可自訂多達800項設定的OLED觸控屏，確保每位駕駛者都能根據自己的喜好自訂車輛。然而，對於早期車型而言，維護成本可能會推高最終售價。

「舊款S-Class轎車的保養費用非常高昂」，布萊克解釋道，並指出隨著車齡增長，S-Class轎車容易出現氣壓懸吊故障。此外，其複雜的電子系統也會導致長期維修費用高昂。

7. 奧迪A8（Audi A8）

廠商建議零售價：93295美元

AudiA8是一款空間寬敞的豪華轎車，其全輪驅動底盤使其即使在蜿蜒的道路上也能輕鬆操控，駕駛起來舒適時尚。但據布萊克稱，其可靠性不足可能導致長期擁有成本高昂。

8. 保時捷 Cayenne （Porsche Cayenne ）

廠商建議零售價：80850美元至197950美元

保時捷Cayenne 是一款令人興奮的豪華SUV，但布萊克稱，早期車型存在可靠性問題。「儘管卡宴早期車型提供了絕佳的駕駛體驗，但它們面臨著引擎問題、高昂的維修費用和昂貴的備件」，他說道，這意味著即使在最初購買之後，成本也會迅速累積。

9.愛快·羅密歐Giulia Quadrifoglio（Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio）

建議零售價：81855美元至89025美元

愛快·羅密歐Giulia Quadrifoglio是一款外型俊朗、性能卓越的跑車，其雙渦輪增壓V6引擎帶來酣暢淋漓的駕駛體驗。然而，無論駕駛樂趣多麼令人愉悅，Giulia Quadrifoglio的可靠性問題並非空穴來風。

布萊克說：「它驚豔的外觀和刺激的駕駛體驗卻被電腦故障和昂貴的維修費用毀了」。

