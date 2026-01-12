欺負台灣將你趕出市場！去年南非新鮮蘋果進口額直接「歸零」

台灣去年未進口南非新鮮蘋果。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合中國打壓台灣，片面矮化台灣，迫遷我駐處。台灣硬起來拒買南非新鮮蘋果。根據農業部發布最新統計，2025年台灣從南非進口的新鮮蘋果直接歸零，只買了14.7萬美元（約台幣465萬）的蘋果汁，南非蘋果相關產品的進口額較前年狂瀉98%。

台灣人超愛吃蘋果，農業部最新統計顯示，2025年新鮮蘋果、蘋果乾、冷凍蘋果及蘋果汁總進口量為16.7萬噸，進口額為3.07億美元（約台幣97億）。其中，新鮮蘋果占比逾9成，去年進口量為15.6萬噸，價值2.89億美元（約台幣91.3億）。

以進口額觀察，前三大進口來源國依序為紐西蘭、美國及日本，金額分別為1.04億美元（約台幣32.8億）、8474萬美元（約台幣26.7億）、5639萬美元（約台幣17.8億）。

南非的進口變化最值得關注。2025進口量為150公噸，比2027年大跌97.9%；進口額為14.7萬美元，也較2024年雪崩98.1%。其中新鮮蘋果進口額直接歸零，只剩蘋果汁。

以進口金額觀察，南非在台灣進口蘋果的排名也從2024年的第6名，直接摔到第13名。

