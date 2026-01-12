雷虎不忍了 要告網紅Cheap

雷虎要告網紅Cheap。圖為雷虎飛天刀無人機Striker。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎今日在重大訊息指出，針對YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片標題:樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定雷虎在無人機（UAV）領域之耕耘成果。雷虎表示，此舉已嚴重損害雷虎之商譽及股東權益，雷虎法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

雷虎今日在重大訊息對YouTube頻道「Cheap」的影片:樂天集團怎麼了，做出嚴正聲明。雷虎嚴正駁斥「套利工具」之說。

雷虎指出，公司專注本業經營，且為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。「Cheap」的影片指控雷虎涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。雷虎專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

雷虎認為，國防軍工成果不容抹黑，並強調，雷虎近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將雷虎的努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

雷虎呼籲，勿散布流言觸法。雷虎還說，與子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告，財務資訊公開透明。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，雷虎深表遺憾。

雷虎敬告相關人士，意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第 155 條第1項第6款之操縱股價犯罪。

雷虎稱，一直致力技術創新與股東價值極大化，對於網路上之惡意中傷，雷虎法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

