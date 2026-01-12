瓦城泰統、乾杯、六角、築間、豆府、王座、聯發國際去年營收一次看

乾杯（1269）受惠年末聚餐強勁需求與外販事業增長，去年合併營收達46.49億元，年增2.99%，改寫歷史次高紀錄。（乾杯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖餐飲集團營收紛紛出爐，瓦城泰統集團（2729）今日公布2025年12月營收4.95億元，年減2.12%，主要受百貨門市來客數產生短期波動影響；全年累計營收達61.04億元，年增0.46%，再創歷史新高。

乾杯（1269）受惠年末聚餐強勁需求與外販事業增長，2025年12月自結合併營收達4.62億元，年增7.28%，創同期新高，並登上歷史單月營收次高；累計全年合併營收達46.49億元，年增2.99%，再度改寫歷史次高紀錄；截至12月底，乾杯集團全球共計68家門市，包括台灣57家、中國10家及英國1家。

六角國際（2732）2025年12月合併營收為4.16億元，年增19.65％，創近5年單月新高，帶動第4季合併營收11.7億元，年增21.39％，累計全年合併營收43億元，年增率6.79％，創下6年來新高。

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）公告2025年12月合併營收3.96億元，年減22.71%，月增2.53%；2025全年合併營收達49.36億元，年減14.66%，雖較2024年下滑，然集團持續透過品牌重整與據點優化，多數門店營運效率明顯改善，預計今年第一季再推3個新餐飲品牌，持續透過多品牌布局經營策略，推動營運表現回溫。

豆府（2752）公布2025年12月合併營收為3.68億元，年增5.97%，創同期新高數字；2025年第4季合併營收為10.68億元，年增率9.91%，也創下單季營收新高紀錄；累計2025年全年營收為40.72億元，較2024年增加11.58%，首次站上40億元大關。

王座國際餐飲（2751）2025年12月合併營收1.69億元、年增28.64％，全年合併營收17.71億元，年增率27.45％，創歷史新高。

聯發國際（2756）受惠於新時尚茶飲品牌UG持續海內外展店，以及Sharetea歇腳亭的穩步經營下，2025年12月合併營收達1.11億元，年增79.11%，累計2025年全年合併營收11.72億元，年增69.56%，創下歷史新高紀錄。

