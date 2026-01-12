資拓宏宇奪24.6億大型標案 營運動能起飛

資拓宏宇拿下24.6億大型標案。圖左為董事長吳麗秀，右為總經理王芝和。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠資拓宏宇（6614）今日表示，成功取得勞動部勞工保險局「數位服務整體營運環境再造案」，總期程長達約6年，總金額高達24.6億元，屬於國內少見的大型、長期公共數位轉型專案，顯示資拓宏宇在政府資訊服務、核心系統整合與大型專案管理能力再獲高度肯定。

依專案規劃內容顯示，該案自2026年起正式啟動，首年度即可為資拓宏宇提供營收成長動能，後續將隨專案進度分年認列相關營收，為中長期營收提供高度可預期且穩定的挹注來源。法人表示，取得六年期的大型公共工程標案，有助於提升公司整體營收能見度與接案結構穩定性，對營運基本面具正向支撐效果。

此專案的核心在於全面優化既有資訊系統架構，強化系統韌性、資安防護與服務效能，資拓宏宇憑藉多年深耕政府機關與大型機構核心系統的實務經驗，以及在雲端架構、微服務、資安與營運管理平台的整合能力，成功脫穎而出。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，該案不僅具備長期穩定的營收貢獻，更有助於累積大型公共數位轉型專案的實績與技術能量，未來可望複製相關經驗至其他政府機構及國營事業單位，擴大智慧政府領域市占率。

吳麗秀也說，資拓宏宇隨著政府加速推動數位政府、智慧服務與資訊系統現代化政策，相關長期標案釋出頻率與規模均呈現上升趨勢，對具備系統整合與長期維運能力的系統整合商形成利多。

在營收表現方面，資拓宏宇去年（2025）12月營收為9.56億元，全年累計營收49.63億元，單月、全年營收皆見年減。公司說明，主因是前年同期有大型專案入帳墊高基期所致，若與11月相比，12月營收則呈現成長，主要受惠於政府相關專案於月底完工認列，帶動營收回升。

