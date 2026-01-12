八方雲集去年營收達87.91億元 創歷史新高

八方雲集今（12）日公告2025年全年營收達87.91億元，較2024年全年營收80.28億元成長9.51%，創下歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕八方雲集（2753）今（12）日公告2025年12月合併營收7.70億元較2024年同期成長3.62%，12月營收再次打破11月紀錄，創下單月歷史最高紀錄；2025年全年累計營收達87.91億元，較2024年全年營收80.28億元成長9.51%，同樣創下歷史新高。

八方雲集集團表示，12月營收延續第四季以來的強勁成長動能，自10月、11月接連創下歷史新高後，12月再度突破紀錄，實現連續3個月挑戰營收新高的卓越表現。主要受惠於冬季熱食需求持續旺盛，集團主力商品鍋貼、水餃、金牌牛肉麵、湯品等熱騰騰餐點深受消費者喜愛，有效帶動門市來客數與客單價穩定成長。

請繼續往下閱讀...

梁社漢排骨品牌推出的番茄牛三寶等創新新品持續貢獻銷售，雙品牌商品組合綜效顯現，進一步強化門市整體銷售效率。

展店策略持續發揮規模經濟效益，截至2025年12月31日止，集團全球總店數達1385家，較2024年12月31日的1372家淨增加13家，其中台灣市場從1,286家成長至1294家、美國市場從11家增至13家，多店網絡效應逐步顯現，為營收成長提供穩固支撐基礎。

在海外市場方面，12月納入美國第13家門市完整1個月的營收貢獻，成為推升集團整體營收的重要動能，該門市位於北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara），開幕以來排隊人潮絡繹不絕，充分驗證正宗台灣味在美國科技聚落的市場潛力，隨著美國門市營運逐步成熟，海外市場對集團營收的貢獻度將持續提升。

在多元通路拓展方面，集團於2025年12月完成與家樂福通路的合作簽約，消費者現在已可在全國家樂福量販門市購買到「梁社漢金牌牛肉麵」調理包產品，這是繼去年於momo購物網上架販售後，實體零售通路的布局進一步擴大。

集團經典產品從餐飲門市延伸至電商平台與量販通路，成功開創線上線下並進的全新銷售模式，搭配去年底雙12等檔期活動，為集團創造更多元的營收成長曲線。

展望2026年，八方雲集美國市場加州、德州與亞利桑那州將形成三州並進的發展格局，其中德州首家門市預計於今年4月營運，採用全新QSR快餐型態，優化消費者用餐體驗。

亞利桑那州受惠於台積電進駐鳳凰城帶動的台商聚落效應，市場需求強勁，不會缺席美國台商科技廊道佈點的戰略操作，展現對美國市場的堅定信心。

台灣市場則持續落實「汰弱留強」策略，今年目標淨增30家門市，強化在社區及商圈的品牌滲透度，並持續推動產品創新與數位服務升級，包括「八方點」線上點餐系統與自助點餐機的全面普及，提升營運效率與消費體驗。

集團也將持續評估東南亞、東北亞、中東及歐洲等潛力市場的拓展機會，以品牌實力為基礎，結合產品創新、通路多元化與數位轉型，為消費者、投資人、股東與員工創造更大價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法