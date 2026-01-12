華航2025年營收2090億元 創歷史新高

華航2025年營收創新高。圖為董事長高星潢。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團2025年12月份合併營業收入187.94 億元，月增 8.89%，年增1.83%，第四季合併營收541.60 億元，季增6.47%，年增2.40%，累計全年合併營收2090.90 億元，年增2.56%，首度突破2000億元，創歷史新高。

華航表示，2025年12月客運市場需求穩定，華航客運收入達 108.13 億元，較11月增幅 11.30%，較去年同期成長0.82%。受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季推動，首爾、東京、北海道、曼谷、吉隆坡等航線載客皆近90%，歲末年終旅遊旺季明顯。展望2026年初，逢跨年國定假日，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等航線訂位表現預估超過 90%，市場需求持續看旺。

請繼續往下閱讀...

華航持續因應市場需求優化航網布局，2026 年積極拓展重點航線，3月29日起台北—釜山增為每週18班、4月2日起台北—布拉格增至每週3班，紐約航線亦規劃自8月5日起增為每週5 班，並規劃逐步增為每日一班，提供旅客更便捷彈性的服務。

貨運方面，華航2025年全年貨運收入達668.31 億元，較去年成長10.08%，為支撐全年營收創新高的重要動能。其中12月貨運收入63.98億元，較上月成長3.61%，較去年同期增加 2.42%。華航分析，歐美耶誕節購物旺季帶動電商與跨境出貨需求，加上高價艙位及包機需求挹注，並受惠 AI 伺服器、半導體等電子產品穩定出貨，推升整體空運市場量價齊揚，貨收創下年度新高。

展望2026年，預期農曆年節前補充庫存效應將逐步顯現，華航將靈活運用現有貨機機隊，依市場需求彈性調整營運策略，持續擴大營收與獲利成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法