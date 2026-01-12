達方子公司達宇收購海昌 佈局AI邊緣運算市場

達宇斥資5.4億收購海昌。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組廠達方（8163）子公司達宇電能今日宣布，董事會通過決議，以不超過5.4億元現金，收購海昌100%股權，此次收購旨在整合電源技術優勢，加速集團在Edge AI（邊緣運算）、工控及醫療等高階利基市場的戰略佈局。

達宇指出，海昌為國內專精於交換式電源供應器的廠商，產品線涵蓋cPCI、VPX及各類客製化電源，廣泛應用於工控、鐵道運輸及高階醫療設備等領域。海昌研製的產品具備長生命週期與高客戶黏著度的特性，且已通過國際大廠多項嚴謹的安全認證，長期以來在產業內建立了堅實的競爭壁壘與獲利基礎。

請繼續往下閱讀...

達宇表示，此次策略性投資重點在於強化系統整合與前期驗證能力，協助客戶加速新應用導入，並提供完整能源解決方案。特別在共同開發具高成長潛力的Edge AI市場，並將大幅縮短未來產品驗證週期，有效降低跨入高門檻產業之風險。達宇將持續以夥伴角色，支援客戶在Edge AI與高階應用市場的開發時程與導入效率。

展望未來，達宇強調，收購海昌電子是公司多角化經營與產品互補整合的重要里程碑。未來雙方將共享研發資源與客戶網絡，持續優化產品組合，致力於為股東及客戶創造最大價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法