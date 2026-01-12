寶成去年營收達2514億元 年減4.7％

寶成（9904）今日公布114年12月自結合併營收為204.58億元，較113年同期合併營收223.27億元，減少8.4%。（取自寶成官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠寶成（9904）今日公布114年12月自結合併營收為204.58億元，較113年同期合併營收223.27 億元減少8.4%；累計114年1~12月自結合併營收達2514億元，則較113年同期合併營收2638.21億元減少4.7%。

寶成工業重要子公司裕元工業（香港聯交所股票代號：00551）114 年12月自結營收為美金6.44億元（折合約新台幣203.83億元），較113年同期營收美金6.84億元減少5.8%，其中製鞋業務當月營收年減3.7%。

請繼續往下閱讀...

累計1~12月自結營收則為美金80.31億元，較113年同期營收美金81.82億元減少1.8%，其中製鞋業務累計營收年增0.5%，保持穩健發展。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市之寶勝國際（香港聯交所股票代號：03813）114 年12月自結營收為人民幣13.48億元（折合約美金1.88 億元），較113 年同期營收人民幣15.14億元年減11%。

累計114年1~12月自結營收為人民幣171.32億元（折合約美金23.83億元），則較113年同期營收人民幣184.54 億元減少7.2%，顯示主要營運地區之終端銷售動能仍較疲弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法