中華電信2025年EPS 4.99元 創近8年新高

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2414）2025年12月合併自結營收為232.6億元，稅後淨利為26.8億元，每股盈餘（EPS）為0.35元。2025年合併自結營業收入達2361.1億元，年增2.7%，創歷年新高；稅後淨利為386.9億元，年增4%；每股稅後盈餘為4.99元，亦刷新近八年記錄。

中華電信董事長簡志誠表示，在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁，以及集團子公司整體貢獻提升三大引擎帶動下，2025年營業收入達成率約101.0%至101.5%，每股盈餘達成率約103.5%至108%。

中華電信總經理林榮賜指出，2025年中華電信不僅連續六年盈餘正成長，更於本年度創下近八年來新高的獲利表現，營業收入亦再度突破2300億，達2361.1億，刷新歷史新高。

2025年中華電信固網寬頻及行動業務持續穩居客戶數市佔率第一，帶動年度固網寬頻營收年增2.8%、行動服務營收年增率3%，展現核心業務穩健的成長動能。截至12月底，行動通信總客戶數達1,323.8萬戶。受惠於月租型用戶規模擴大及5G升級滲透率提升，月租型行動服務平均每用戶月收入（ARPU）提升至582元，年增4.5%。在固網方面，光世代寬頻用戶數達393萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達173萬戶，年增率13.3%，反映市場對高速寬頻服務需求持續攀升，進一步帶動整體固網寬頻營收穩健向上。

資通訊業務方面，中華電信指出，受惠於IDC及雲端服務、資安業務與大數據專案的貢獻，資通訊業務全年營收成長達3.9%，其中，IDC及雲端表現尤為突出，營收年增率達雙位數成長，顯示市場需求持續強勁。

