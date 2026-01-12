市場疲弱 豐興鋼筋、型鋼、廢鋼續開平盤

豐興鋼筋、型鋼及廢鋼續開平盤。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼筋大廠豐興（2015）今開盤，本週國內鋼筋、型鋼及廢鋼收購價全面維持平盤，反映在國際原料價格偏強支撐下，國內鋼鐵市場仍受終端需求疲弱牽制，鋼廠態度審慎觀望。

依豐興公布最新盤價，廢鋼每噸收購價維持8400元，鋼筋報1萬6400元，型鋼則為2萬3000元，均與上週相同。從國際面觀察，中國政策面預期轉向寬鬆，市場普遍認為降準、降息將成為後續可能選項，帶動原物料與鋼鐵市場信心回溫。近期鋼胚與螺紋鋼期貨價格上揚，鐵礦砂價格走高，對全球鋼價帶來支撐。

國際廢鋼方面，美國因廢鋼收集成本居高，市場預期後續報價仍有上調空間，美廢對國際報價維持強勢。上週美國廢鋼報價每噸上漲5美元，但台灣鋼筋價格仍在低檔盤旋，鋼廠對高價美廢承受度有限，多以少量採購為主。日本廢鋼方面，關東標上週開標後，換算匯率約每噸上漲6美元，日本對亞洲出口報價持續堅挺。但亞洲地區鋼鐵需求疲弱，成品價格偏低，使買方難以接受高價日廢，上週日本對台報價持平。

至於國內廢鋼市場，雖然國際報價小幅走揚，但國內廢鋼於上週已先行調漲，加上成品銷售價格仍難拉抬，鋼廠成本壓力增加，本週選擇維持平盤。鋼筋市場整體需求依舊偏弱，不過在國際小鋼胚及廢鋼價格撐盤下，上週買盤進場，全台仍有一定成交量。短期鋼市走勢仍將在成本支撐與需求疲弱間拉鋸，後續需觀察政策動向與實際需求回溫情況。

