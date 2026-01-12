新台幣連4黑！收31.63元 創逾8個月新低

新台幣連4黑！收31.63元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日再創歷史新高，新台幣兌美元匯率卻在外資熱錢持續匯出下，續貶3.5分，收在31.63元，匯價連4黑、並創逾8個月新低，成交量20.79億美元。

台股今天上漲278.33點，收在30567.29點，三大法人合計賣超144.62億元。其中，外資續賣超121.66億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價早盤以31.56元、升值3.5分開出後，雖一度走升至31.55元，但隨即翻貶，午後更在外資熱錢匯出下，貶勢加劇，最低觸及31.66元，最後收盤也沒能守住31.5元價位。

匯銀主管表示，在外資持續賣超、匯出下，新台幣偏弱走勢不變，後續觀察重點在於外資熱錢何時回流，若外資持續出走，不排除匯價很快回測31.8元價位，一但31.8元失守，32字頭也就不遠了，但因農曆年底出口商有台幣需求，加上央行適當時候於尾盤調節，研判新台幣不至於出現急貶走勢，短線應該會先在31.5元至31.8元間區間整理。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下滑0.23%、韓元重挫0.62%、日圓大貶0.23%、台幣貶值0.11%，但人民幣續升值0.11%、新幣升值0.04%，亞幣整體走勢分歧。

本週金融市場聚焦台積電15日法說會外，也緊盯美國週二公布的12月消費者物價指數（CPI），以及多位聯準會（Fed）官員的公開談話。由於Fed內部對未來降息時點與幅度仍存分歧，相關言論勢將牽動市場對利率政策的預期。

此外，川普可能提前宣布下一屆聯準會主席人選，以及美國最高法院對其關稅政策的裁決結果，亦被視為潛在的市場變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法