台股飆最高30681點歷史新高 7檔ETF創新高且受益人數成長

根據統計，截至1/12止，台股主被動ETF股價創新高且上周受益人數成長、共有7檔出線，包括被動型的00947、00904、00927、00935等。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股衝衝衝，今天（12日）盤中最高至30681.99點，終場大漲278.33點，以3萬0567.29點作收。本周進入半導體ETF除息周，1/16（五）計有新光臺灣半導體30 （00904）、台新臺灣IC設計（00947）兩檔率先除息，適逢1/15（四）台積電法說會即將召開，市場普遍看好台積電法說表現，帶動00904、00947等半導體ETF今年來股價表現強勢，帶動上週申購人數大增。

根據CMoney統計，截至1/12止，台股主被動ETF股價創新高且上周受益人數成長、共有7檔出線，包括被動型的00947、00904、00927、00935等，全都屬於半導體或科技主題。

請繼續往下閱讀...

另外，屬於主動式的有00985A、00984A、00992A也擠進榜內，成為近期市場矚目的台股人氣黑馬ETF。

投信法人表示，股王信驊股價突破8000元，帶動加權指數再創歷史新高，上周五美股費城半導體與標普500指數同步再創歷史新高，帶動全球半導體族群股價強勢演出，吸引市場資金持續聚焦在半導體利基產業，包括：先進製程封裝、半導體設備廠務、記憶體、ASIC、IP等類股，預計第1季營運展望皆屬具有期待性。

尤其，1/15台積電法說會若再報佳音，等於提供半導體類股業績成長定心丸，有助於中長期股價表現看好。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，美股費半再創新高，代表全球AI算力規模仍持續在成長，不論AI或半導體實質需求成長動能，並未有任何減緩跡象，尤其是根據Epoch AI最新公布的統計數據發現，截至2025年為止，全球AI算力成長規模為每7個月成長1倍，預估到2029年末，全球AI算力規模成長，將較目前總量再爆增120倍，顯示全球進入實體AI後，半導體實質需求將持續擴大。

台新投信表示，隨著AI晶片不斷加速迭代創新，整體AI應用價值提升後，將會進一步放大AI硬體製造等需求呈供不應求，有助於台灣半導體鏈的企業營收與獲利表現持續成長，顯示台灣半導體產業未來幾年成長前景仍大有可為，中長期投資表現值得期待。

投資人若看好半導體類股中長期投資潛力，除直接投資個股外，亦建議可以布局台股半導體ETF，並參與除息增添配息收益。除息後建議中長期持有，年前有望大領年終紅包財，還有機會追求AI半導體結構性成長紅利，累積息利雙收的穩健成長表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法