IG爆大規模密碼重置災情 官方喊沒事網狠酸：就像科技版的「她只是朋友」

社群平台Instagram爆資安漏洞，官方出面闢謠，但許多網友看來不買單，在聲明文下方湧入大量嘲諷留言。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近日社群平台Instagram（IG）全球不少用戶在短時間內莫名收到大量「密碼重設請求」郵件，引發用戶帳號遭竊及個資外洩的疑慮。

面對排山倒海的質疑，母公司Meta於11日透過Instagram官方X（前 Twitter）帳號發表聲明，強調目前「沒有證據顯示系統或用戶帳號遭到未授權入侵」，並表示該項引發騷動的技術漏洞已完成修復。

儘管Meta迅速闢謠，但廣大用戶顯然對官方的說法並不買單，在聲明貼文下方，湧入大量嘲諷與挖苦的評論，網友普遍質疑官方所謂的「沒有外洩」的真實性。

有網友辛辣留言形容：「官方宣稱沒有外洩，聽起來就像科技版的『我保證她只是朋友』，完全沒有公信力。」更有用戶苦中作樂地自嘲：「沒什麼比凌晨三點連收50封密碼重設信，更能證明我的帳號有多『安全』了。」

許多用戶更將矛頭指向Instagram漏洞百出的客服與安全機制，不少人憤怒指出：「別唬爛了！這不是『某些人』受影響，是包括我在內、超過1700萬個帳號！」、「醒來看到47封重設郵件，還以為自己被高科技駭客盯上，結果只是你們的低級Bug。」

甚至網友質疑官方說法自相矛盾：「如果沒有資安外洩，外部人士究竟是如何觸發這些密碼重設郵件的？在我們看來，這本身就是一場資安災難。」

