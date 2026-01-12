對等關稅影響 特力去年合併營收340.09億元 年減7.51％

特力（2908）集團今日公佈2025年12月合併營收為32.1億元，較前年同期減少9.61%；累計2025年營收為340.09億元，較前年同期減少7.51%，主要是受到美國對等關稅影響。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）集團今日公布2025年12月合併營收為32.1億元，較前年同期減少9.61%；累計2025年營收為340.09億元，較前年同期減少7.51%，主要是受到美國對等關稅影響。

綜觀營收結構，特力貿易事業體去年12月營收達16億元，占整體營收比重50%；零售營收為10.8億元，占整體營收比重34%。

特力表示，受對等關稅影響，2025年特力貿易事業體全年營收為179.1億元，年減9.08%。展望後市，隨著對等關稅實施後，各國加速調整與重組供應鏈布局，供應鏈重塑已成為不可逆的長期趨勢。

對此，特力貿易將密切關注全球關稅政策與政經環境變化，並持續與客戶及供應商保持緊密合作，靈活應對全球市場的不確定因素，以強化營運韌性與競爭力。

特力屋12月合併營收為7.2億元，較前一月份成長1.2%。12月營收表現主要受農曆春節基期差異影響。2025年春節落在1月，致使2024年12月提前受惠於年前除舊佈新需求；2026年春節則在2月，相關採購動能預期將延後釋出。

中欣實業12月合併營收為5.27億元，維保修繕、建材業務及專業水電材料銷售表現皆優於去年同期，持續為公司營運提供穩定支撐。

