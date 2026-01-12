稅後淨利74億元創新高 台糖董座宣布：員工人人有獎 普發3600元獎勵金

台糖董事長吳明昌。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受惠業外表現亮眼，台糖去年稅後大賺74.68億元，創歷史新高，台糖董事長吳明昌今（12日）宣布，將從「績效獎金」內的首長獎勵金普發給台糖員工每人3600元，預計提撥約1千萬元。

台糖迎來80周年慶，吳明昌下午主持茶會說明今年重大活動，今年將5月1日台糖80歲生日，一系列活動包括入住台糖旅宿滿額贈、5月壽星蜜鄰5折優惠等。

吳明昌盤點去年台糖7大事業部表現，其中，油品、休憩、商銷等三大事業部賺錢，不過，砂糖、生技、精緻農業、畜殖等四大事業部虧損，合計虧損0.95億元。台糖指出，小包裝砂糖與沙拉油等長期凍漲，台糖穩定物價，10多年來凍漲，畜殖隨養豬場改建進入尾聲虧損收斂。

不過，台糖土地活化、租金挹注下加上轉投資高鐵與外匯操作等挹注業外亮眼，去年合併營收316.39億元、營業利益46.98億元、稅後淨利74.68億元寫下新高，稅後較前一年大增18.23億元。

上任一年多的吳明昌表示，為鼓勵員工視野開闊，根據台糖的獎金獎勵辦法，首長有獎勵金運用權責，可把台糖績效獎金編列近1千萬元，「普發3600元」給3080名的台糖員工。台糖解釋，這筆經費每年約有5千萬元會用在獎勵特殊優良表現員工，此次會從中提撥1千萬元，剩餘4千萬元仍維持獎勵特殊表現員工。

另外，台糖養豬場斥資超過120億元改建，已進入尾聲，進度上約完成95%，預計今年7月可全數完工，下階段可進入豬隻試養半年，養豬頭數從去年史上新低的14萬頭，可陸續回到27到33萬頭，未來朝50萬頭邁進，可回到台灣最大單一養豬戶身分。

台糖副總曾見占補充，台糖品牌持續向國際化邁進，已有位在獅子山共和國的台商接洽，去年10月、11月採購台糖產品與安心豚約一貨櫃，若當地反應良好可望擴大。

