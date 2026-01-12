三大法人齊買超記憶體廠 外資大買「這檔」達2萬張

三大法人今對四檔記憶股皆買超，其中，以力積電買超2.4萬張最多，其中，外資買超達2萬張。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）雖被列入處置股，今股價卻連袂上漲，南亞科更飆漲停達239元，一舉漲21.5元，三大法人今對四檔記憶股皆買超，其中，以力積電買超2.4萬張最多，其中，外資買超達2萬張，排名第四名。

南亞科去年12月營收120.17億元，續創新高，月增18.18%，年增444.87%；第四季營收達300.94億元，創單季新高，季增60.25%、年增357.69%；2025年全年營收665.87億元、年增95.09%，創近四年新高。

受惠DRAM需求量大增與價格上漲，南亞科11月稅後淨利42.35億元，年增逾2000%，稅後每股盈餘1.37元，累計前11月已轉虧為盈，稅後淨利17.95億元，稅後每股盈餘0.58元，市場預期12月獲利更高，2025全年可獲利。三大法人今共買超南亞科3324張，其中，外資買超2773張。

華邦電2025年12月營收97.7億元，月增13.22%、年增53.33%，創單月營收新高；第四季營收為266.24億元，季增22.29%、年增42.43%，創近14季以來新高；2025年營收為894.06億元，年增9.55%，為近三年來新高。

華邦電去年10月受惠存貨跌價損失迴轉利益致使稅後淨利達11.86億元、每股盈餘0.26元，基期相對高，11月稅後淨利9.38億元、年增2.5倍，每股盈餘0.21元，累計前11月稅後淨利26.63億元，每股盈餘為0.59元。華邦電收盤價102元、上漲4.2元，三大法人共買超2658張，其中，外資買超2499張。

旺宏去年11月稅後淨利0.71億元，年增117%，每股盈餘0.04元，單月由虧轉盈；去年12月營收為26.32億元，月增7.7%、年增44.9%，2025年全年營收為288.8億元，年增11.6%。今股價上漲至61.2元，三大法人共買超9855張，其中，外資買超7177張。

力積電也代工生產記憶體，漲價效益自去年11月起顯現，帶動去年12月營收為42.69億元，月增4.33%、年增21.92%，創三年多以來新高；第四季營收為124.95億元，季增5.53%、年增12.25%，創12季以來新高；10月、11月累計每股稅後共虧損0.12元，預估第四季營運將較上季改善。力積電今收49.8元，上漲2.3元，三大法人共買超2.4萬張，其中，外資買超2萬餘張。

