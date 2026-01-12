攸泰2025年營收衰退3％ 今年強化利基型產品業務

攸泰看好旗下航海通訊、衛星應用領域累積的技術優勢，可望持續支撐新業務拓展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）去年12月營收1.16億元，月增4%、年減15%，第四季營收3.37億元，季減30%、年減30%，2025全年營收19.67億元、年減3%。管理層表示，雖然短期營收呈現下降，但公司持續發展高毛利業務及國際市場布局帶來持續動能，為未來營運提供積極發展空間。

攸泰表示，去年12月營收仍以海事市場為主要來源，隨著高毛利的政府方案與無人載具地面控制站（GCS）產品於當月開始陸續出貨，高毛利產品單月營收較去年同期大幅成長367%，帶動營收占比明顯提升，顯示策略性布局已逐步轉化為實質成果。海事市場受部分專案出貨遞延影響，單月營收較去年同期減少65%，但全年累計營收仍年增6%，顯示市場需求穩健，訂單能見度保持穩定。

區域布局方面，歐洲仍為去年12月最主要的出貨市場，占單月營收37%。全年累計營收中，歐洲市場年增15%，為各區域中增幅最顯著，反映公司在歐洲業務布局已逐漸發揮效果。美洲市場、亞洲（含台灣）及其他市場因產品組合與專案節奏調整，營收表現相對平穩。

展望後市，攸泰看好旗下航海通訊、衛星應用領域累積的技術優勢，可望持續支撐新業務拓展。無人載具地面控制站（GCS）訂單已陸續進入出貨階段，邊緣AI（Edge AI ）運算與視覺影像辨識等高附加價值應用亦持續推進，有助於提升營收結構與毛利表現。結合台灣、歐洲與美國多據點建立的供應鏈韌性與在地化服務，公司在主要市場的布局將持續深化，為中長期成長提供支持。

