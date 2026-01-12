榮鼎：房市低迷重創中國經濟 僅靠高科技產業無法扭轉頹勢

榮鼎集團指出，中國推進高科技產業的力道，不足以抵銷房市的低迷，這使中國經濟將更依賴出口，因而更容易受到貿易緊張局勢的影響。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《CNBC》報導，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）12日發布研究報告指出，中國推進高科技產業的力道，不足以抵銷房市的低迷，這使中國經濟將更依賴出口，因而更容易受到貿易緊張局勢的影響。

報告指出，2023年至2025年，人工智慧（AI）、機器人和電動車等新興產業，僅為中國經濟產出增加了0.8個百分點，但房地產和其他傳統產業合計下降了6個百分點。該分析參考中國官方數據和行業特定數據。

這項研究報告出爐之際，正值中國尋求提升技術自主能力，以因應美國的出口限制。根據即將於3月正式啟動的第15個5年發展規劃，北京當局正透過國家投資和優惠政策，擴大對先進技術的投入。

榮鼎集團合夥人、研究報告共同作者萊特（Logan Wright）表示：「中國的成長策略行不通，根據他們目前制定的政策，他們無法實現預期的GDP成長率。」

近年來，北京當局一直將GDP成長率設定在5%左右。榮鼎集團估計，為了維持這個成長速度，未來5年新興產業需要擴大7倍規模，才能產生所需的約2個百分點年投資成長率。

這意味著中國今年需要新增2.8兆元人民幣的投資，比2025年成長120%。分析師表示，雖然未來1、2年AI或機器人領域的投資可能會增加，但其他新興產業卻不太可能維持如此快速的成長。

報告指出：「電動車的成長速度可能已經達到最快水準，未來幾年該行業的產量可能會放緩。」

儘管北京當局一直優先發展高科技產業，但在因應房地產行業多年來的低迷方面卻少有作為。房地產業曾占中國經濟產值的逾四分之一。根據中國房產信息集團（CRIC）上週發布的報告，去年以樓底板面積計算的新屋銷售量已降至2009年以來的最低水準。

全球投資公司KKR發布的宏觀經濟展望報告預測，房市疲軟將使中國今年的GDP成長率下降1.2個百分點。即使考慮到數位技術預計將貢獻2.6個百分點，預計整體成長率仍處於較低水準，僅為4.6%。

KKR在報告指出：「儘管2026年的潛在成長目標為5%，但房市的不利因素和疲軟的就業市場，使得要達到這個目標的前景存疑。」KKR預測，房市對經濟造成的拖累在2027年可能會減半，但數位產業或消費需求的改善空間有限。

榮鼎集團表示，過度重視科技部門可能​​會產生更廣泛的經濟後果。該集團的分析發現，新興產業部門可能提供更高的薪資，但他們僱用的人數遠少於傳統產業。

KKR表示，工廠自動化程度的提高，加上中國在全球製造業產出中已占30%的市占率，可能導致未來10年多達1億個工作流失，這個數字將超過大多數已開發經濟體的總勞動力。

在去年大部分時間裡，中國的城鎮失業率一直維持在5%以上，16至24歲青年失業率則高出近3倍。

榮鼎集團的報告稱，即便是國內投資，尤其是新興產業的投資，也不太可能產生足夠的需求，未來中國將更加依賴出口，這將使中國經濟容易受到新的貿易限制的影響。

隨著價格較低的中國商品（包括電動車）向海外傾銷，墨西哥和歐盟也加入了美國的行列，提高了對中國進口商品的關稅。

