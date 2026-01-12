自行車抗逆風 巨大去年營收602.65億元 美利達267.35億元

巨大（9921）集團公布2025年12月合併營收35.94億元，較2024年同期下降13%，創下去年單月營收最低，累計全年合併營收達602.65億元，較2024年減少15%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以捷安特自行車聞名的巨大（9921）集團公布2025年12月合併營收35.94億元，較2024年同期下降13%，創下去年單月營收最低，累計全年合併營收達602.65億元，較2024年減少15%。

巨大表示，去年12月營收下滑主要是美國市場受全球經濟環境影響，消費動能仍顯保守，整體營收表現較預期疲弱；中國市場隨去年同期基期下滑，且冬季為傳統銷售淡季，但營收年減幅度持續收斂。

自有品牌方面，歐洲市場營運表現回穩，單月營收較去年同期微幅成長；英國、德國及義大利地區單月營收皆成長逾3成，顯示當地經濟活動與消費信心逐步復甦。

美利達（9914）受到中國內需市場降溫影響，去年12月合併營收15.97億元，年減11.17％；累計全年自行車銷售台數達102萬5207台，年減28%；全年合併營收267.35億元，年減9.82％。

