台塑四寶去年累虧逾10億 員工年終領「保底」3個月

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公布去年獲利，受到台塑（1301）、台化（1326）全年虧損之故，總計台塑四寶去年合計虧損逾10億元，台塑企業也宣布，今年度核發年終獎金月數為3個月的「保底」本薪，這也是台塑四寶連續第三年發放保底獎金。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元、核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月；而去年台塑企業四大公司依年終獎金計算公式，核發年終獎金月數為3個月本薪。

而四寶對於今年展望，多認為「儘管2026年石化景氣仍不容樂觀，但應會比2025年好轉」。台塑指出，全球經濟仍面臨諸多不確定性因素，包括美國貿易及關稅政策、中國產能過剩的內捲與外溢效應、全球貿易保護主義升溫及地緣政治風險等，都是影響國際經貿、原油價格及通膨走勢的變數，今年將持續提升高值化與差別化產品銷售比重，聚焦於新產品及新事業轉型，依電子與半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用與新興產業發展趨勢，推動前瞻性材料的技術移轉或合作開發，以及能源轉型。

